Mis oli, see oli. Edasi on tähtis see, mis tuleb, ehk nagu Toyota meeskonna pealik Tommi Mäkinen pärast Ott Tänaku triumfi Saksamaal sõnas: „Pühapäeval pidutseme, esmaspäeval hakkame valmistuma Türgi ralliks.”

Esmaspäev oligi Toyota rahvale töine: Tänak, tema kaardilugeja Martin Järveoja, Mäkinen ja teised tiimi liikmed väisasid Kölnis asuvat tehast TMG (Toyota Motorsport GmbH), kus valmistatakse ralliautodele jõuallikaid. „Mootor on meie auto alustala, see, mis Toyota konkurentidest paremaks teeb. Lähme ja surume TMG inimestel hea töö eest kätt,” selgitas Tänak.