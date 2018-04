Toyota tehniline direktor: pean vaatama, mida Tänak hommikuks sööb!

Toyota rallimeeskonna tehniline direktor Kaj Lindström tõdes, et on Ott Tänaku reedese päevaga Argentina rallil väga rahul.

Kuigi Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi jaoks oli reede pettumus, siis Tänak näitas uskumatut kiirust ning lõpetas päeva selge liidrina.

"Seitsmest katsest viis võidetud - hästi tehtud!" muigas Lindström WRC All Live'ile. "Ta oli tõesti täna mees missioonil. Kui mõelda sellele, et ta oli esimese katse järel 23 sekundit liidrist maas, aga nüüd 22 sekundit ees, siis on ta järelikult täna teistest 45 sekundit kiirem olnud. Ootame huviga, mis homme juhtub. Pean vaatama, mida ta hommikuks sööb!"