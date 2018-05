Toyota spordidirektor: Ott lõhkus kivi otsa sõites jahutussüsteemi

Ott Tänaku jaoks lõppes Portugali ralli kahjuks juba tänasel esimesel kiiruskatsel. Toyota spordidirektori Kaj Lindströmi sõnul lõhkus ta kivi otsa sõites jahutussüsteemi.

"Väga suur pettumus!" ütles Lindström WRC All Live otseülekandes. "Teame, et Ott sõitis kivi otsa ja kahjustas jahutussüsteemi. Rohkem me praegu ei tea. Kohe, kui auto siia tuuakse, hakkame selle kallal töötama ja üritame selle homseks sõidukorda saada. Loodetavasti midagi rohkem katki ei ole."

Tänak alustas päeva liidrikohalt ning näitas head minekut ka teise katse esimeses vaheajapunktis, kus ta kaotas hilisemale katsevõitjale Haydon Paddonile vaid 0,4 sekundit. Teise vaheajapunkti eestlane paraku enam ei jõudnud, auto jäeti tee äärde umbes neljandal-viiendal kilomeetril.