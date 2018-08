Toyota soovid on reaalsuseks saamas: Jaapani ralli võib juba järgmisel hooajal MM-kalendrisse naasta, aga ühe klassikalise etapi arvelt

Raul Ojassaar reporter RUS 17

Toyota ralliauto Foto: Tiit Blaat

Täna hommikul toimus Tokyos pressikonverents, kus Jaapani ralli korraldajad tutvustasid oma plaane: nimelt on nad WRC promootoritega lepingu sõlminud, mis on eelduseks, et juba järgmisest hooajast alates võib Jaapani etapp kuuluda ka MM-kalendrisse.