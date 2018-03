Toyota sõitjatest kõige paremini oludega hakkama saanud Tänak selgitas, kuidas ta Mehhiko ralli alguses nii kiiresti sõitis

Mehhiko MM-rallil laupäevase katkestamise tõttu punktikohalt välja jäänud, ent pühapäeval punktikatse võitnud Ott Tänaku sõnul paistab hoolimata katkestamiset tulevik helge.

"Muidugi ei ole ma kokkuvõttes meie tulemusega rahul, sest oleksime olnud suutelised võitma, ent meid ootab ees veel pikk hooaeg ning auto kiirus on olnud hea," rääkis Tänak wrc.com-ile.

"See oli minu esimene kruusaralli selle autoga, õppisime palju ja näeme mitmeid kohti, mida veel parandada. Tuleviku osas paistab olukord hea."

Ralli avapäeval vaevas kõiki Toyota sõitjaid sama probleem - mootor kuumenes üle. Kui Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi kaotasid seetõttu katsetel ka aega, siis Tänak ei lasknud ennast sellest häirida.

"Meil oli kõigil sama mure. Ma ei tea, kuidas teised sellega toime tulid, aga ma lihtsalt jätkasin väga keskendunult," selgitas Tänak. "See oli keeruline. Pidime aeglasematel lõikudel valima mootori töö turvavariandi, ent kiirematel lõikudel, kui õhku tuli rohkem sisse, oli kõik korras. Katsetel juhtus palju, aga mu rütm püsis hea ning suutsime maksimumi välja pigistada."

Laupäeval saatuslikuks saanud turboprobleeme loodab Tänak enam mitte kunagi kogeda. "Tiim on seda uurimas ning olen kindel, et nad teevad kõik selleks, et seda enam kunagi ei juhtuks."