Toyota rallitiimist võib peale Tänaku leida veel saarlasi

Lisaks rajal kihutavale Ott Tänakule panustab Toyota Gazoo Racing´u edusse autoralli maailmameistrivõistluste karussellil veel kolm saarlast.

Sellest nädalast asus tiimis sotsiaalmeedia ja PR-assistendina tööle Henri Rump, kes tegeleb ralli etappidel peamiselt sotsiaalmeedia haldamisega ja jälgib ka seda, et sõitjad oleksid õigel ajal õiges kohas, vastavalt sellele, mida PR-tegevuskava parasjagu ette näeb. Lisaks koordineerib ta ka ajakirjanike intervjuude soove sõitjatega, kuid esialgu rohkem Ott Tänakuga seotud tegemisi, kirjutab Saarte Hääl

“Puutun ka teiste meestega väga tihedalt kokku, sest minu üks ülesandeid on jälgida seda, et sõitjad oleksid õigel ajal õiges kohas,” rääkis Henri Rump.

Koos Henri Rumpiga liitus tiimiga tema vend Karlis Rump, kes asub toimetama esialgu Tommi Mäkinen Racing´u Soomes asuvas töökojas mehaanikuna ning hiljem, kui tiimi ja masinatega tutvus tehtud, näeb teda ilmselt juba ka rallidel.

Teisipäevast ametisse asunud Karlis Rump ütles, et Toyota Gazoo Racing´u meeskonnaga liitumine on väljakutseid täis. “Saab näha, kuidas suures tiimis asjad käivad, ja kindlasti saab kogemusi juurde,” põhjendas ta oma valikut, lisades, et see annab võimaluse maailma näha ja ennast arendada.

Sarnasel positsioonil peaks olema ka noor rallisõitja Kenneth Sepp, kes on ka üks rallide eel toimuvate testide tiimi liige.