Toyota rallitiimi pealik soetas Tallinna vanalinna luksuskorteri

Autoralli MM-sarjas kaasa tegeva Toyota rallitiimi pealik Tommi Mäkinen ostis Tallinnasse Toompea nõlvale luksuskorteri, kirjutavad Soome väljaanded.

Neljatoalises korteris on elamispinda 110 ruutmeetrit ja kinnisvara soetamine läks Mäkinenile maksma ligemale pool miljonit eurot.

Suvel teatati, et Toyota rallitiim kolib osaliselt Eestisse ja võimalik, et just seetõttu vajab Mäkinen Tallinnas kindlat pesapaika. Tiimi peakorter on Jyväskylä lähistel Puuppolas.