Tallinn on Tommi Mäkinen Racingu jaoks hea vahejaam tehase ja Euroopa vahel.

Toyota rallitiimi pealiku, neljakordse maailmameistri Tommi Mäkineniga sai juttu aetud vahetult enne Monte Carlo rallit. Siis oli soomlasest legend äärmiselt tagasihoidlik, sest meeskond on uus, auto alla aasta vana ja puudus vähimgi teave selle kiirusest teistega võrreldes.

Suhteliselt kidakeelne oli ta ka Tallinna külje alla rajatavast logistikakeskusest kõneldes. Ent tõsi ta on: kinnisturaamatust leiab Tommi Mäkinen Racing OÜ nime alt ligi 16 000 m² suuruse äri- ja tootmismaa. Ettevõte on loodud 2015. aasta novembris, tegevusalaks märgitud mootorsõidukite tootmine ja juhatuse liige on peale Mäkineni ka Mia Miettinen.