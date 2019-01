Toyota rallimeeskonna peainsener tegi eelmise hooaja kohta üllatava avalduse

"Kui te küsite minult, mis oli eelmise aasta kõige ebaõnnestunum ralli meie jaoks, siis ma pean nimetama Türgit. Olgugi, et me võitsime selle, meil polnud seal kiirust," sõnas Fowler Autospordile.

"Kõik peale meie lõhkusid oma vedrustuse. Võib öelda, et meil oli õnne, kuid me suutsime ka suuri kive vältida. Avapäeval olime aga alles kuuendad ning kui teised sõitjad poleks vigu teinud, oleksime ehk sellele kohale jäänudki."

Fowler lisas, et Toyota meeskonna jaoks olidki kõige keerulised need etapid ja kiiruskatsed, mis toimusid rasketes tingimustes ja katkistel teedel.

"Töötasime kõvasti selle nimel, et saaksime masinatele aeglasematel ja lahtise kruusaga teedel pidamist juurde, see oli aasta suureks eesmärgiks. Kuid see tuli vedrustuse kaitsmise arvelt, mis tähendas, et halvematele rajalõikudele ei kandunud meie kiirus edasi. Selle nimel tuleb tööd teha, kuid probleem on selles, et taolisi raskeid etappe, kus seda vaja läheb, on vähe. Kokkuvõttes lähevadki rallid autode jaoks järjest lihtsamaks," selgitas Fowler.

Eelseisvast hooajast rääkides ütles peainsener, et Toyota on tööd teinud jõuülekandega ning käsil on diferentsiaalide uuendamine, millega tehti algust juba 2017. aastal. Nende sammudega peaks paranema Toyota masina juhitavus.