Toyota ralliäss: Tänak tõi meile M-Spordist vajalikku teavet ja toorest kiirust on meil nüüd kõige rohkem

Mullu Soome MM-ralli võitnud 27-aastane Esapekka Lappi saab sel aastal esmakordselt teha WRC-sarjas kaasa täishooaja. Toyota kolmandaks piloodiks olev soomlane rääkis sel nädalal algava Monte Carlo ralli eel, et seoses Ott Tänaku liitumisega peaks just nende tiimil nüüd kõige rohkem kiirust olema.

“Toorest kiirust on meie tiimis kogu sarja peale nüüd kõige rohkem,“ rääkis Lappi Soome rahvusringhäälingule YLE.

Lappi sõnul on Tänak võtnud M-Spordist kaasa hulgaliselt häid ideid. “Tänakul on palju kogemusi ja ta on Fordist kaasa toonud häid ideid,“ sõnas Lappi. “Ta on uues olukorras. Tal on kõrged sihid ja teda on keeruline edestada.“

Lappi liitus mullu MM-sarjaga alles Portugali etapist ning seetõttu usub ta, et hooaja algus saab olema tema jaoks raske, kuna hooaja esimese poole rallidelt on tal lihtsalt vähem kogemusi. “Mehhikos ja Argentinas ei ole ma üldse sõitnud. Rootsis olen sõitnud aga ainult ühe korra,“ rääkis Lappi.