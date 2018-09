Toyota president valas rallimeeskonna kiidusõnadega üle

"Oleme saavutanud suurepäraseid tulemusi kolm rallit järjest. Suured tänud fännidele, kes meid üle kogu maailma on toetanud," alustas Toyoda kiidulaulu.

"Türgi ralli oli väga karm, ületades kõik meie ootused. Selle eest, et me suutsime sellistest teedest läbi sõita ja lõpetada nende suurepäraste tulemustega, tunnustan ma sõitjaid, kaardilugejaid ja kõiki tiimi liikmeid. Aitäh teile ja palju õnne!"

"Yaris WRC-d ei töötanud ralli jooksul kogu aeg perfektselt. Autoga oli väiksemaid probleeme ja meie ekipaažid pidi sõitma ettevaatlikult. Sõitma rahulikult tagasi hooldusalasse, koos inseneride ja mehaanikutega autot täiustama ja tagasi katsetele minema... Nii me poodiumile jõudsimegi," jätkas Toyoda.

"Latvala ütles laupäeval, et sõidab pühapäeval meeskonna ja tiimikaaslase nimel. Mul on väga hea meel näha sellise tiimitöö tulemust. Ning ma pole uhke ainult võitjaekipaaži, Tänaku ja Järveoja üle, vaid kogu meeskonna üle, kelle pingutuse tulemusena see võimalikuks sai."

"Toyota Motor Corporation töötab selle nimel, et autosid oleks lihtsam juhtida. Koos meie imeliste tiimikaaslastega jätkame me veelgi paremate autode tegemist, et saaksime tulevikus jagada veelgi rohkem rõõmu."