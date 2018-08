Toyota president on kriitiline: me ei ole suutnud luua autot, millega sõitjad täie kindlusega võistelda saaksid

Latvala pidi ralli viimasel päeval pooleli jätma hüdraulilise pumba rikke tõttu.

"Sel nädalavahetusel tunnen tõesti kaasa Jari-Matti Latvalale ja Miikka Anttilale, kes ei saanud rallit mehaanilise rikke tõttu lõpetada. Jari-Matti ütles mulle mõned päevad tagasi, et Yaris on suurepärane auto, millega on lihtne sõita. Ta ütles sama asja ka ralli jooksul, ent kahjuks pidi ta selle pooleli jätma," sõnas Toyoda pärast Tänaku, Järveoja, Lappi ja Fermi õnnitlemist ning asjaosaliste tänamist.

"Meie vastutus on valmistada auto, millega saab sõitja täie kindlusega võistelda. Me ei ole seda veel suutnud. Tunnen, et peame selles osas rohkem pingutama ning võimalusest kinni haarama, et teha veel paremaid autosid. Jätkame kindla fookusega luua auto, millega saavad sõitjad rallisid nautida ja täie kindlusega MM-il võistelda."