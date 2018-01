Toyota pealik Mäkinen ennustab Tänakule uues autos keerulist hooaja algust

Toyota rallimeeskonna boss Tommi Mäkinen arvab, et enne kui Ott Tänak uuest masinast viimast välja hakkab võtma, peab ta sellega kõigepealt sinasõbraks saama.

"Meil saab olema uus sõitja ning kindlasti annab ta meeskonnale kiirust juurde, kuid vaatame, millal ta autoga tõeliselt sinasõbraks saab. Kindlasti võtab see natuke aega, kuna ta on mitu aastat sõitnud teise firma autoga, mis on meie omast veidi erinev," rääkis Mäkinen soomlaste MTV Spordile.

"Kõigepealt peab ta autoga üheks saama, enne kui sellest viimast välja võib võtta. Professionaalina on ta kindlasti kiire õppija," lisas Mäkinen.

Tänak istus esimest korda Toyota Yaris WRC rooli detsembri alguses. Konkreetselt Monte Carloks valmistudes tehti neli päeva väldanud test. "Neli päeva peaks Monte jaoks olema piisav ettevalmistus," sõnas ta Birminghamis toimunud autospordisõul.

"Pole kahtlustki, et Toyotal on tiitlivõiduks vajalikud vahendid ja inimesed. Tegu on suure korporatsiooni ja suure meeskonnaga. Minu jaoks on õiges tehasetiimis sõitmine suur asi. Mul on olnud aega neid inimesi ja nende tööd paremini tundma õppida ja autot arendada. Auto tundub päris kiire. Minu töö on nüüd sellega harjuda."