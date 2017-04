Toyota paneb Portugali rallil WRC autosse veel kolmandagi soomlase

Toyota rallimeeskond tuleb järgmisel kuul Portugali MM-rallil välja kolme WRC masinaga. Lisaks Jari-Matti Latvalale ja Juho Hänninenile istub Yarise rooli valitsev WRC2 sarja võitja Esapekka Lappi.

"Esapeka on väga noor ja väga näljane sõitja - see on kindel. Aga loomulikult pole tal olnud nii palju aega testimiseks kui teistel," ütles Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen.

"Tean, et ta annab endast parima. Tema jaoks on eesmärk sama mis kogu tiimi jaoks: ta peab rallid lõpetama ja koguma nii palju informatsiooni kui võimalik. Meie autol on veel palju arenguruumi ning ta mängib meie arendustöös olulist rolli."

Kolm autot on Toyotal väljas kõigil järelejäänud Euroopa etappidel. Latvala hoiab nelja etapi järel MM-sarja üldarvestuses teist kohta. Vaid ühel rallil esikümnesse tulnud Hänninen on 12.