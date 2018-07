Toyota muutused: uus mootor ja tagasipöördumine vana hea juurde

Tänavusel hooajal on Toyota rallimeeskonna teele kerkinud rohkelt karisid. Ott Tänak võitis küll Argentinas, kuid pärast seda jäi ta Portugalis nullile ning leppis Sardiinias 9. kohaga. Ainult korra on tänavu poodiumile pääsenud Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi. Samas on Latvala ja Tänaku autod mitmel korral liiga kergelt purunenud. Eile õhtul üritati Jyväskyläs startival Soome rallil alustada puhtalt lehelt.

„Eelmiste rallide peale me enam ei mõtle, oleme uueks sõiduks valmis,” rääkis Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja eile pärast testikatset. „Oleme Soome ralliga sarnanevatel teedel autot testinud ja oludega kohanenud. Iseenesest pole siin midagi erilist, lihtsalt hoog on suurem ja kurvid tulevad kiiremini.”