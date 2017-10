Toyota loodab hoida Tänakut enda tiimis pikki aastaid

Meeskonna pealik, neljakordne maailmameister Tommi Mäkinen poetas pärast lepingu sõlmimist huvitavat infot. Esiteks loodab ta Tänakut kaua endale hoida: leping on kaheks aastaks, kuid seejärel jääb palkamise eesõigus ehk optsioon ikka Toyotale. Teiseks olid Tänak ja Mäkinen ammu kokkuleppele jõudnud. „Allkirjad said paberile alles hiljuti seetõttu, et Tänakul oli vaja M-Spordis paar juriidilist asja korda ajada," selgitas Mäkinen. Kolmandaks olevat ka valitsev tšempion ja MM-sarja liider Sébastien Ogier hirmsasti tahtnud Toyotasse tulla, ent Mäkinen eelistanud Tänakut.