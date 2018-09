Toyota kolmanda sõitja küsimus kütab endiselt kirgi. Esile on kerkinud uus ja tõsine kandidaat, aga Mäkinen kardab, et ta ei saaks Tänakuga läbi

Viimaste uudiste valguses näib üha tõenäolisem, et Toyotal on uueks aastaks vaja palgata uut sõitjat, sest Esapekka Lappi näib olevat oma otsuse teinud Citroeni kasuks.

Toyota tiimiboss Tommi Mäkinen tunnistas vestluses Autospordiga, et on Meeke'iga ühenduses olnud. "Rääkisin temaga ja ta on kindlasti üks valik, üks võimalus," sõnas soomlane. "Räägime jaapanlastega ja arutame erinevad variandid läbi."

Meeke vallandati tänavu poole hooaja pealt Citroenist, sest ta võttis liiga tihti asjatuid riske, mistõttu tema rallid avariidega kippusid lõppema. "Kris on väga kiire sõitja, vahel isegi liiga kiire. Samas leian, et tal on õige vanus ja õige kogus kogemusi, olen kindel, et ta saaks hästi hakkama."

Meeke ise ei soovinud Autospordiga sel teemal rääkida.

Mäkineni sõnul oleks Meeke'i puhul ainus küsimus see, kuidas ta tiimi esisõitja Ott Tänakuga läbi hakkaks saama.

"Asi on selles: Kris on sõitja, kes tahab väga võita. Meil on selline sõitja juba olemas. Kuidas saaksid nad koos hakkama?" arutles Toyota tiimiboss. "Aga ma arvan, et sellest ei saaks väga suurt probleemi. Vaatame, mis saab."