Toyota insener Tänakust: ta toob meie meeskonnas kasu kõigile

WRC autode puhul on paika pandud miinimumkaal, millest allapoole ei tohi võistlusauto kaal langeda. "Soovime auto üldist kiirust parandada nii, et teeme selle kaalulimiidist kergemaks ja lisame seejärel ballasti. Suurem osa meie pingutustest ongi selle fookusega, et auto kaal oleks pidevalt piiri peal. Üldiselt oleme sellega rahul, aga probleem tekib nendel rallidel, kus tee pealt koguneb masina külge palju pori."

Edasise hooaja osas lausus Fowler, et Argentina ja Sardiinia rallide eel võib Toyota end suhteliselt hästi tunda. "Argentina on kruusaralli ja meie seadistus on nüüd üsna stabiilne. Oleme kruusa peal näidanud head kiirust: Mehhikos võitsime punktikatse ja kokku kuus kiiruskatset. Selles mõttes ei ole kiiruse osas meil enam väga palju teha - praegu on aga prioriteediks töökindlus, et sõitjad saaksid rallivõitude peale võidelda."