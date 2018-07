Toyota boss: teeme kõik, et Jaapani etapp WRC-sse tagasi tuua

Toyota presidendi ja Toyota Gazoo Racing rallitiimi esimehe Akio Toyoda unistus on Jaapani etapp WRC kalendrisse tagasi tuua.

"Ootan huviga, millal lugematul arvul Eesti, Soome ja Jaapani lippe kõrvuti lehvivad. Meie tiim jätkab jõupingutusi, et see eesmärk saavutada," lausus Toyoda WRC sarja kodulehel.

"Meil pole praegu Jaapanis WRC etappi. Kui ma vaatasin Soome ralli poodiumil taevasse, kujutasin ette, et need kolm lippu lehviksid meie teises kodus Jaapanis. Ma loodan tõesti, et me näeme seda veel kunagi."

Jaapani rallit on sõidetud WRC sarjas kuus korda aastatel 2004-2010. Uute plaanide kohaselt saaks üritus toimuma Honshu saarel, kus asub ka Jaapani pealinn Tokyo.

Tänavu novembris toimub seal WRC kandidaatralli, mille käigus hinnatakse selle sobivust MM-kalendrisse. Kui kõik läheb plaanipäraselt, võidakse Jaapani etapp kavasse võtta juba 2019. aastal.