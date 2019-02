Toyota boss Akio Toyoda: Tänaku võit tõi meelde häid mälestusi

„Suutsime võita tänavuse hooaja esimese ralli juba aasta teisel võistlusel. Tahan Otti ja Martinit selle eest tänada,“ rääkis Toyoda võistkonna kodulehe vahendusel. „Tahan tänada kõiki fänne ja partnereid nende toetuse eest.“

„Kui me kaks aastat tagasi siin võitsime (esikoha saavutas Jari-Matti Latvala), siis oli see täiesti ootamatu. See oli alles meie teine ralli pärast tippkonkurentsi naasmist. Mäletan selgelt toonast üllatust ja rõõmu. Sel aastal oli kõik teisiti. Olime algusest peale võidu pärast heitlemas,“ teatas Toyoda.

Toyoda sõnas, et seekord võib kahetseda ainult seda, et Jari-Matti Latvala ja Kris Meeke ei suutnud poodiumile jõuda.