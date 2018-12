Toomas Vabamäe M-Spordi võimalikust loobumisest: kõva pauk MM-sarjale

Mootorispordi ajakirjanik Toomas Vabamäe sõnul oleks tiimi loobumine sarjale suur hoop, vahendab ERR Sport.

"Autorallis – kui vaadata tehasemeeskondadest väljapoole – ei ole seda raha tegelikult kunagi olnud. M-Sport, kuigi ta võistleb tehasemeeskondade arvestuses, siis ta ei ole sajaprotsendiliselt tehasevõistkond. Tegelikult on see eratiim, millel on olnud mõningane Fordi toetus, aga täiesti selgelt pole Ford Sebastien Ogier kahest MM-tiitlist hoolimata pidanud vajalikuks sinna rohkem raha panna ja ma arvan, et see see kurjajuur ongi,“ rääkis Vabamäe Vikerraadiole.

"Mulle tundub, et Fordi kontserni juhtkonnal ei lähe see asi üldse korda. Neil on täiesti ükskõik, mida keegi Wilson kuskil Inglismaal teeb – neid see väga ei huvita."

"Kui nüüd vaadata aga suurt pilti, siis autoralli MM-sarjale on selline asi praegusel hetkel väga halb, sest olgem ausad, tegelikult on ju WRC saanud viimastel aastatel jälle sellise toreda hoo üles – on olnud põnev, sõitjaid on palju olnud, neli tehasetiimi – nimetagem siiski ka M-Spordi tehasetiimiks – see on täiesti korralik osavõtt ja nüüd kui veerand nendest tiimidest ära kukub, siis tegelikult on ikka kõva pauk," peab Vabamäe olukorda küllaltki kehvaks.