Tommi Mäkinen võttis Loebi tagasituleku osas sõna

Toyota rallimeeskonna juhi Tommi Mäkineni sõnul võib üheksakordne maailmameister Sébastien Loeb Mehhiko MM-rallil omajagu kaarte segama hakata.

"Ta võib ennast kindlasti näidata, kuid midagi lihtsat tal olema ei saa," sõnas Mäkinen Iltalehtile.

Loeb lööb sel hooajal kaasa kolmel MM-rallil ning Mäkineni sõnul on tal kõige paremad võimalused just Mehhikos.

"Ta on hoolimata WRC-pausist kogu aeg siiski võistelnud. Lisaks on tal Mehhikos eelis stardijärjekorra tõttu - viimasena alustades saab ta ta sõita teiste poolt puhtaks tehtud tee peal," rääkis Mäkinen. "See võib kaardipakki päris korralikult segada."

Toyota tiimibossi väitel tasub fännidel meeles pidada, et kuna Loeb stardib viimasena, võivad tema ajad teiste tippudega võrreldes üllatavalt head olla.