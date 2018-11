Tommi Mäkinen tunnistas: Tänaku tiitlivõitlus pole meie jaoks Austraalias prioriteet number üks

Hoolimata tagasilöökidest Kataloonia rallil on Toyota endiselt võistkondlikus arvestuses MM-sarja liider: neil on kirjas 311 punkti, lähimal jälitajal Hyundail 319 silma.

Kuigi ka Ott Tänakul on endiselt teoreetilised võimalused individuaalseks meistritiitliks olemas - sarja liidril Sébastien Ogier'l on kirjas 204 punkti, Thierry Neuville'il 201 ning Ott Tänakul 181 -, ei salga Mäkinen, et eelkõige oodatakse temalt võistkondliku MM-tiitli kindlustamist.

"Tavalise rallihuvilise jaoks on sõitjate tiitel ilmselt tähtsam, aga Toyota juhtkonna jaoks on praegu olulisem konstruktorite karikas," sõnas Mäkinen Soome meediale.

Tänak vajaks individuaalse tiitli võitmiseks Austraaliast väikestviisi imet: tal tuleks kindlasti ralli võita ning loota samal ajal, et Ogier ja Neuville saavad vaid üksikuid punkte või katkestavad sootuks.