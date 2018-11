Tommi Mäkinen: Toyotal on võimalus teha midagi fantastilist

"See oleks fantastiline saavutus, kui me juba oma teisel hooajal MM-sarjas võidaksime meeskondliku maailmameistritiitli," sõnas Mäkinen Toyota pressiteenistuse vahendusel.

Toyota juhib enne viimast etappi, mis sõidetakse järgmise nädala lõpus, Hyundai ees 12 punktiga. Ka M-Spordil on veel säilinud teoreetiline võimalus MM-tiitliks, sest neid lahutab liidrist 25 punkti ja tehasemeeskonnal on võimalus ühe etapiga teenida maksimaalselt 43 punkti.

Mäkinen lisas: "Tegime Suurbritannias ja Hispaanias hea võistluse. Oleme suutnud masinat paremaks muuta just selliste tingimuste jaoks, mis ootavad meid Austraalias. Kõik on selle nimel kõvasti vaeva näinud. Meil on tugev auto ja kolm tugevat sõitjat. Ma tõesti usun, et meil on hea võimalus vägeva tulemuse saavutamiseks."