Tommi Mäkinen: Toyota uue hooaja auto on saanud mitu olulist täiendust

Käesolev aasta on Toyota WRC-meeskonnale teekonna teine järjestikkune hooaeg, kui lüüakse kaasa WRC-sarjas.

Mullune debüüthooaeg kujunes Toyota Yarise jaoks edukaks, kui esikohad saavutati Rootsi ja Soome rallidel. Lisaks saavutas Jari-Matti Latvala pilootide konkurentsis neljanda ja Toyota võistkondade seas kolmanda koha.

Sel nädalal kogunesid kõik WRC-meeskonnad ametlikule 2018. aasta hooaja alustamise üritusele Autosport International, mis on mootorispordi hooaja populaarne avasündmus. Toyota kasutas võimalust esitleda Yaris WRC uusimat versiooni, mis on eelmise hooaja jooksul omandatud õppetundide põhjal saanud mitu täiendust.

Auto esiosa jaoks töötati välja uus aerodünaamikapakett, mis sisaldab uut eesmist põrkerauda ja poritiibasid. Nende muudatuste eesmärk on muuta auto aerodünaamiliselt tasakaalukamaks, suurendades eesmist surujõudu. Samuti uuendati jahutussüsteemi, millest on palju abi MM-sarja palavamatel etappidel.

Neid uuendusi katsetati põhjalikult 2017. aasta viimastel kuudel, valmistudes hooaja esimeseks sõiduks Monte Carlo rallil 25.–28. jaanuaril.

“Pärast väga meeldivat esimest hooaega 2017. aastal ootame eelseisvat aastat põnevusega. Mullu nägime, et Toyota Yaris WRC suudab juba rallisid võita. See oli meeskonna jaoks suurepärane saavutus, kuid konkurents võimaldas meil ka tuvastada valdkonnad, kus saame teha täiendusi. Aja jooksul ja uusi teadmisi omandades oleme suutnud uuendada auto esiosa, et saavutada parem aerodünaamilisus, samuti oleme täiustanud jahutussüsteemi. Ootan huviga algavat hooaega, et saaksime ehitada veelgi parema auto,” sõnas hooaja avamiselt Toyota tiimi boss Tommi Mäkinen.