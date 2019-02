Tommi Mäkinen: Tänak näitas kõigile, kuidas peab sõitma. Olin 20 aastat tagasi samasugune

„Hooaja teisel etapil esikoha saavutamine on briljantne. Lisaks juhime MM-sarja nii individuaalses kui ka võistkondlikus arvestuses,“ rääkis Mäkinen ralli järel. „Ott domineeris läbi nädalavahetuse. Ta näitas kõikidele, kuidas tuleb keerulistes oludes sõita. Ta on praegu väga tugev.“

„Olin 20 aastat tagasi täpselt samasugune nagu Ott praegu. Olin ka toona keskendunud MM-tiitli võitmisele,“ lisas ta.

Samas tunnistas Mäkinen, et Kris Meeke'i ja Jari-Matti Latvala jaoks oli nädalavahetused üsna keeruline. „Nad tõestasid samuti, et meie auto on väga kiire,“ rääkis Mäkinen.