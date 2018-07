Tommi Mäkinen: Ott on uskumatult kiire

Toyota WRC-tiimi boss Tommi Mäkinen tunnistas võistkonna kodulehe vahendusel, et Ott Tänak on näidanud Soome rallil uskumatut kiirust.

“Kokkuvõttes on läinud väga hästi. Ott on olnud uskumatult kiire. Tal ei olnud reedel parimad olud, kui ta läks kolmandana rajale,“ rääkis Mäkinen.

“Võrreldes tavapärasega on seekord Soome ralli teed palju kuivemad. Seetõttu on esimestel vaja teha palju puhastustööd. Laupäeval on olud võrdsemad,“ lisas Mäkinen.

Mäkinen avaldas lootust, et tiimi ülejäänud sõitjad Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi leiavad laupäeval samuti veelgi parema kiiruse.

“Tore on kodusel rallil hästi esineda. Tipus on heitlus läinud tihedamaks. Seda oli ka oodata. Siiski olen enesekindel,“ rääkis Mäkinen.