Tommi Mäkinen: Ott meenutab mulle noort ennast

Toyota rallimeeskonna pealik Tommi Mäkinen peab Ott Tänaku tänast kiirust Rootsi rallil muljetavaldavaks.

"Eilsetest oludest ja ajakaotusest on ikka veel kahju. Oleme täna Oti esituses näinud täiesti uskumatut sõitu," sõnas neljakordne maailmameister Mäkinen.

"Käisin ka ühte katset vaatamas ning see nägi ka kõrvalt imeline välja. Ta meenutab mulle ennast minu karjääri ajal. See on nüüd tõeline Rootsi ralli - suured vallid, väga nauditav!"

Täna kaks katset võitnud ja ühel napilt teiseks jäänud Tänak hoiab kokkuvõttes kaheksandat kohta, jäädes oma tiimikaaslasest Jari-Matti Latvalast maha 8 sekundiga, liider Thierry Neuville (Hyundai) on aga minuti ja 12,8 sekundi kaugusel.

Tänaku ralli rikkus eilne võistluspäev, mil ta pidi teise startijana järgmistele lund lahti lükkama. Eile esimesena startinud Sebastien Ogier (M-Sport) on praegu alles 11. kohal, kaotades Neuville'ile juba ajaga 3.03,1.

"Naudime, kuidas saame, aga sõidame oma lõbuks, mitte enam tulemuse peale. Oleme punktidest kaugel. Olud on täna paremad, värsket lund nii palju pole," lausus Ogier meediaalas.