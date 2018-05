Tommi Mäkinen: olen kindel, et Toyota on Portugali rallil taas suurepärane

Toyota WRC-tiim sai viimati toimunud Argentina rallil hooaja esimese võidu, kui esikoha saavutas Ott Tänak. Taas jätkub MM-sari juba järgmisel nädalavahetusel, kui võidu kihutatakse Portugalis.

Toyota tiimi boss Tommi Mäkinen usub, et Toyota on Portugalis sama kiire nagu Argentinas.

“Argentinas saavutatud võidu järel on meie enesekindlus väga suur. Praeguses seisus ootame Portugali rallit juba kannatamatult,“ sõnas Mäkinen tiimi kodulehele.

“Tundub, et meil oli suurepärane test. Kõik läks hästi. Olen väga enesekindel, et suudame Portugalis teha järjekordse tugeva ralli, kuna sealsed olud on Argentinale sarnased,“ lisas ta. “Portugali ralli on natuke lihtsam. Peamiselt seetõttu, et kive on vähem. Mõlemad on kiired rallid, kuid Portugalis on mänguruumi veidike rohkem.“