Tommi Mäkinen: olen kindel, et Ott paneb samas vaimus edasi!

Toyota rallimeeskonna pealik Tommi Mäkinen on veendunud, et Ott Tänak valmistab ka ülejäänud hooajal konkurentidele peavalu, nagu ta Argentina rallit võites tegi.

"Ta oli kogu nädalavahetuse nii tugev! Ta võttis muidugi viimast katset rahulikumalt, aga see katse oli nii keeruline, et meil oli selle üle lausa hea meel. See polnud kindlasti koht, kus riskida," lausus Mäkinen WRC+ All Live'ile.

"Fantastiline võit hooaja ühel raskeimal rallil! Nägime, et meie auto saab nendes rasketes oludes hakkama ja on piisavalt tugev, et võit võtta. Meil on olnud tõuse ja mõõnasid, aga me teadsime, et võime siin hea tulemuse teha. Kogu tiim tegi väga kõva tööd ning see sai kuhjaga tasutud!"

Reporteri tähendusele, et Otiga peab nüüd kindlasti arvestama kui tiitlinõudlejaga, vastas Mäkinen: "Kombinatsioon tundub tõesti hea. Järgmisel rallil (Portugalis) on sarnased olud. Olen kindel, et ta jätkab samas suunas ja paneb konkurendid ka edaspidi muretsema. See teebki ralli huvitavaks. Me paneme edasi!"