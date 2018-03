Tommi Mäkinen: meil on õppimisest kõrini

Toyota WRC-tiimi jaoks ei olnud Mehhiko ralli just kõige õnnestunum, kui tehniliste probleemidega olid hädas nii Ott Tänak kui ka Jari-Matti Latvala. Toyota võistkonna boss Tommi Mäkinen tõdes intervjuus Motorsport Newsile, et tegemist oli hooaja kõige karmima ralliga ning loodetavasti järgmiseks aastaks on sellised mured lahendatud.

“Tõenäoliselt on see hooaja kõige karmim ralli. Siiski on meil ühtteist õppida. Meil on aga õppimisest kõrini. Siiski tuleme järgmisel aastal tagasi ja juba parema jahutussüsteemiga,“ teatas Mäkinen.

Mäkineni sõnul võib kuumus neile peavalu valmistada ka Sardiinias ja Türgis, kus samuti tuleb sõita väga kõrgetes temperatuurides. Siiski tõdes soomlane, et Mehhiko on nimetatud kahest siiski erinev, kuna Põhja-Ameerikas on võistluspaik 2500 m kõrgusel merepinnast ning hõre õhk teeb asjad nende jaoks raskemaks.

“Me ei taha muudatustega kiirustada. Merepinnal sõites ei ole meil päris selliseid probleeme. Siiski on meil veidike tööd teha,“ lisas ta ning tõdes, et nende jaoks on Latvala masinat tabanud generaatoririke ning Tänaku autole saatuslikuks saanud turboprobleem endisel müstika. “Uurime veel asja ja üritame juhtunust aru saada,“ märkis Mäkinen.