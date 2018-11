Tommi Mäkinen kritiseeris teravalt WRC-sarja: miks me siin oleme?

"Miks me siin oleme? See pole ju õige koht. Tuleme mitte kuskile ja keegi ei vaata meid," kritiseeris Mäkinen rallijuhtide valikut, vahendab Autosport.

Coffs Harboris on hooaja viimast etappi peetud alates 2011. aastast, kuid soomlase arvates pole Uus-Lõuna-Walesi osariik kindlasti parim valik.

"Ma ei mõista seda. Kui ma ise rallit sõitsin, peeti see etapp Perthis ja igal hooajal valiti see parimaks ralliks. Kuid täna nii ei ole. Vahest peaks hooaja viimane etapp toimuma hoopis Euroopas," pakkus Mäkinen.

Toyota tiimibossiga sama meelt on ka Sebastien Ogier, kes krooniti nädalavahetusel kuuendat korda maailmameistriks.

"Mul ei ole midagi Austraalia ralli vastu, kuid see ei ole hooaja otsustavaks etapiks parim koht. Pisut veider on olla keset seda kuumust ja kohas, kus pole eriti pealtvaatajaid, kuigi tegemist on viimase etapiga," kommenteeris Ogier.