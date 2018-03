Tommi Mäkinen kiitis Tänakut: ta võttis autost maksimumi!

Toyota rallimeeskonna boss Tommi Mäkinen kiitis Ott Tänakut, kes lõpetas vaatamata rasketele tingimustele Mehhiko MM-etapi reedese võistluspäeva kolmandal kohal.

"Ott tegi suurepärast tööd! Ta oli rasketes tingimustes väga nutikas ja suutis autost maksimumi välja võtta. Arvestades tema tänast (eilset - toim.) stardipositsiooni paistavad asjad homme (täna) paremad, sest ta stardib oluliselt tagantpoolt," rääkis Mäkinen meeskonna pressiteate vahendusel.

Jari-Matti Latvala kohta, kelle võistluse rikkus generaatoriprobleem ja kes eilsel kahel viimasel katsel enam starti ei tulnud, sõnas Mäkinen: "Väga kahju, et Jari-Mattiga nii juhtus, aga ta stardib uuesti ja loodetavasti teenib siiski mõned MM-punktid, kuigi stardib juba teisena."

Juba seitsmendal kiiruskatsel oli väljasõidu tõttu sunnitud katkestama Esapekka Lappi. "Mis puutub Esapekkasse, siis esimene kord pole sellisel raskel rallil kunagi lihtne. Aga hea uudis on see, et nii mehed kui ka auto on heas seisus ja ta saab uuesti startida ning kogemusi hankida," lisas Mäkinen.

Rallit juhib hispaanlane Dani Sordo (Hyundai) 7,2 sekundiga üheksakordse maailmameistri Sebastien Loebi (Citroen) ees. Tänak kaotab kolmandana 11 sekundit.

Tänane võistluspäev algab meie aja järgi kell 16.33 startiva 11. kiiruskatsega. 13. kiiruskatset, mis algab kell 19.08, näeb otseülekandes Delfi TV-st.