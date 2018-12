Tommi Mäkinen kiitis taas Ott Tänakut ning avaldas iseloomuomaduse, mida ta eestlase juures imetleb

Toyota tiimi juhil Mäkinenil paluti rääkida sellest, kuidas ta suure konkurendi Hyundai lõppenud hooaega hindab. Teadupoolest suutis Toyota just nende nina eest võistkondliku MM-tiitli endale napsata.

"Hyundai tegi hooajale hea alguse, aga siis läks neil raskeks. Nad kõik jätkavad töötamist ja arenemist nagu meiegi," rääkis soomlasest tiimiboss. "Loodame järgmisel aastal hea tulemuse teha ja veel tugevamad olla. Meie jaoks on ehk asi lihtsam, sest oleme siis WRC sarjas kolmandat hooaega ja meil pole enam nii palju lahtiseid küsimusi."

Uuel hooajal hakkab Toyota eest lisaks Ott Tänakule ja Jari-Matti Latvalale sõitma ka Kris Meeke. Mäkinen on kõigis meestes kindel.

"Ott on väga kiire, ta on igal teekattel tasemel. Lisaks on tal suurepärane keskendumisvõime! Ta tahab võita. Jari-Matti on kogenud sõitja ja juba pikka aega võistelnud, aga ta on usaldusväärne sõitja ning võib kindel olla, et ta võtab igal hooajal mitmeid poodiumikohti. Uue mehe Krisi osas oleme kindlad, et ta suudab hästi sõita ja usun, et ta on usaldusväärne."