Tõehetk saabub! Kas Ott Tänakule esimese võidu toonud M-Sport taandubki WRC-sarjast?

M-Spordi tiimi boss Malcolm Wilson tunnistas käimasoleva nädala alguses, et nende osalemine WRC-sarjas on kahtluse all ning nad on palunud Rahvusvaheliselt Autoliidult FIA-lt pikendust.

“Olen võtnud FIA-ga ühendust ning selgitanud, et praeguses seisus ei saa ma meeskonda 2019. aastaks üles anda,“ sõnas Wilson motorsport.com'ile.

Reede pärastlõunani on praeguseks jäänud veidike üle 24 tunni ehk juba peagi saab selgeks, kas Ott Tänaku esimeste võitudeni aidanud M-Sport kihutab tuleval hooajal WRC-sarjas või mitte. Praeguseks on üsnagi selge, et Wilson ei anna reedeks meeskonda üles, kuid nüüd jääb küsimus, kas FIA annab neile ajapikendust sponsorite leidmiseks.