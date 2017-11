Tiitlikaitsja Mikkelsen loodab, et Austraalia ralli ilmaprognoos ei pea paika

Mullu Volkswageni roolis Austraalia ralli võitnud norrakas Andreas Mikkelsen läheb ka Hyundai masinaga esikohta jahtima, kuid kardab, et vihmane ilm võib tema võimalusi oluliselt kärpida.

Kui reedeks ennustatakse Austraaliasse ilusat päikesepaistelist ilma, siis laupäeval ja pühapäeval peaks sadama vihma.

"See teeks asja pisut keeruliseks, kui hakkab sadama, sest minu stardikoht jääb liidritest kaugele ning tavaliselt muudab iga järgnev auto vihma korral raja järjest mudasemaks ja aeglasemaks," sõnas Mikkelsen, vahendab Autosport.

"Seega loodan ilusat ilma nii enda kui pealtvaatajate jaoks," rääkis Hyundaiga kolmandat rallit alustav norrakas.

"Austraalia on minu lemmikralli ja ootused on tõesti kõrgel. Eesmärk on meil sama, mis mullu - võita esikoht. Walesi rallil oli kiirus suurepärane ja loodan selle Austraaliasse üle kanda," lisas eelmisel etapil neljanda koha saanud Mikkelsen.

Austraalia ralli algab meie aja järgi ööl vastu reedet.