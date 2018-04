Ott Tänaku meeskonna Toyota juht Tommi Mäkinen on eestlase avapäevaga Argentina rallil äärmiselt rahul.

"Oti poolt oli see täiesti briljantne päev. Mõistagi kaotas ta päeva esimesel katsel piruetiga aega, aga selle järel oli ta täiesti briljantne. Tundub, et ta on autoga väga rahul ja usun, et ta kontrollib olukorda täielikult," rääkis Mäkinen Toyota pressiteenistusele.

Tänak hoiab Argentina rallil pärast reedest päeva kindlat esikohta, olles Kris Meeke'ist 22,7 sekundit eespool.