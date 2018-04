Thierry Neuville'i jaoks lõppes 27 rallit kestnud seeria, arvestuse uus liider on Tänak

Ott Tänaku kange konkurendi Thierry Neuville'i jaoks lõppes Korsika ralliga pikk seeria: nimelt oli Hyundail kihutav belglane võitnud vähemalt ühe kiiruskatse 27 rallil järjest, ent Korsikal ta seda teha ei suutnud.

Viimati jäi Neuville katsevõiduta 2016. aastal Rootsis - sellest ajast saati oli ta vähemalt ühe kiiruskatse võitnud igal rallil, sealjuures eelmisel aastal kõikide etappide jooksul.

Uueks liidriks on selles jooksvas arvestuses Ott Tänak, kes on nüüd võitnud vähemalt ühe katse 13 järjestikusel rallil - viimati jäi Tänak katsevõiduta täpselt aasta tagasi just nimelt Korsikal.

Tänak on sealjuures ainsaks sõitjaks, kes on sel hooajal suutnud vähemalt ühe katse võita kõigil neljal seni toimunud MM-etapil. Vähemalt kolmel etapil on seda suutnud Neuville, Sébastien Ogier ja Andreas Mikkelsen.