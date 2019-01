Thierry Neuville: üks eksimus maksis esikoha

Neuville sõitis reedel eelviimasel katsel ühe kurvi pikaks ja kaotas seal enda sõnul umbes 15 sekundit.

"Olen siiani pisut pettunud selle vea tõttu, sest see võis meile võidu maksma minna. Samas on sellised asjad ralli paratamatu osa. Peame üldseisu vaatamata pärast kahte-kolme rallit. Siis peame olema tipus," arutles Neuville.

Hyundai esisõitja lisas, et punktikatse kolmas koht ja allajäämine Ogier`le teda kummitama ei jää. "Keskendusin viimase etapi eel oma tegemistele ja andsin seal endast kõik. Seekord polnud see aga võiduks piisav ja vaid üks saab olla võitja. Kokkuvõttes olen ralli tulemusega aga täiesti rahul. See on igati korralik algus hooajale," lisas Neuville.

Belglane oli ühtlasi rahul, et ei pea järgmisel rallil Rootsis startima esikohalt.