Thierry Neuville: tiitliheitlus on lõppenud

Hyundai meeskonna rallisõitja Thierry Neuville tunnistas, et tema tiitliheitlus Sebastien Ogier`ga (M-Sport) on lõppenud.

Kataloonias katkestanud Neuville kaotab kaks etappi enne hooaja lõppu liider Ogier`le juba 38 punktiga, prantslase tiimikaaslane Ott Tänak edestab belglast punktiga.

Küsimusele, kas tiitliheitlus on lõppenud, vastas Neuville WRC-com-ile: "Jah. Andsime endast kõik, et vahet vähendada, kuid meil oli nädalavahetusel ebaõnne. Meie jaoks on asi lõppenud. Selline see ralli on."

"Nüüd on eesmärgiks hooaeg kenade tulemustega lõpetada. Püüame vaadata juba ka järgmisele hooajale ette," lisas belglane.

Järgmine MM-etapp sõidetakse oktoobri lõpus Walesi teedel.