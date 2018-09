Thierry Neuville sõlmis Hyundaiga uue pika lepingu

"Mul on väga hea meel sõlmida Hyundai Motorsportiga uus kolmeaastane leping. Oleme viimastel hooaegadel palju arenenud ning mu eesmärk on alati olnud sellesse meeskonda jäämisega järjepidevust tekitada. Siin on fantastiline perekonna atmosfäär ning ma saan oma tiimikaaslastega väga hästi läbi. Koos Nicolasega, kes on meie edus mänginud võtmerolli, on meie fookus selle hooaja lõpetamine võimalikult tugevalt ning kindlustada tiitlid," ütles Neuville Hyundai pressiteates.

Neuville'il on enne homme algavat Türgi rallit üldarvestuses Sebastien Ogieri ees 23-punktine edu. Ott Tänak kaotab belglasele 36 silmaga. Pärast Türgit jääb veel sõita kolm etappi: Walesi, Hispaania ja Uus-Meremaa ralli.