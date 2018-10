Thierry Neuville sai Kataloonia ralli eel hea uudise

Hyundai tiimijuht Michel Nandan kinnitas, et Neuville`i masinal on Kataloonia rallil uus esisild ja uus keskdiferentsiaal, kirjutab rallye-magazin.de.

Nandan avaldas lootust, et need arendused aitavad belglase auto alajuhitavust vähendada ja võimaldavad Hyundail lõpuks ka asfaldil häid tulemusi näidata.

"Me ei saanud Walesist sellist tulemust nagu lootsime ja mis oleks meie tiitlivõitlusele kaasa aidanud. Jäänud on vaid kaks rallit, kus me peame tegema kõik endast sõltuva, et võita nii individuaalne kui meeskondlik MM-tiitel," kommenteeris Nandan.

Neuville edestab kahe viimase etapi eel tiitlikaitsjat M-Spordi sõitjat Sebastien Ogier`d 7 ja Toyota esinumbrit Ott Tänakut 21 punktiga.