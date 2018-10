Thierry Neuville sai Hyundailt hea uudise

Esimest maailmameistritiitlit jahtiv Neuville juhib enne kahte viimast etappi Sebastien Ogier’ (M-Sport) ees 7 ja Ott Tänaku (Toyota) ees 21 punktiga.

"Hispaanias meil enam eksimisruumi pole. Meil on matemaatiline võimalus Austraalias oma eesmärgid realiseerida. Anname endast maksimumi. Kõik meie tiimi inimesed - insenerid, mehaanikud ja kogu meeskond – annavad endast oleneva, et Thierry tuleks maailmameistriks," lubas Nandan, et ka Mikkelsen ja Sordo on valmis tiimikorraldusi täitma.

Neuville lisas omalt poolt: "Oleme viimaste rallidega oma positsioone ära andnud, kuid oleme endiselt tipus ega kavatse ilma võitluseta loobuda. Kataloonias on avapäev kruusateedel (laupäeval ja pühapäeval sõidetakse asfaldil - toim) eriti oluline, et kogu nädalavahetuseks positiivne alatoon anda. Seega peame alustama väga tugevalt."

Kataloonia ralli peetakse järgmisel nädalal - 25.-28. oktoobrini. Pärast seda jääb veel sõita Austraalia etapp.