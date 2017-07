Thierry Neuville: paljud ütlesid mulle, et Tänak sõidab varsti välja

Poola rallit juhtiv Thierry Neuville ütles pärast Ott Tänakule saatuslikuks saanud 21. kiiruskatset, et eestlase väljasõitu olid mitmed inimesed ette ennustanud.

"Mul on temast kahju. Ta oli tegemas uskumatut rallit. Paljud inimesed siin ütlesid mulle, et ta sõidab veel välja, seega ma võtsin asja rahulikult ja tulin kindlalt lõpuni," ütles Neuville ralliraadiole, kui oli kuulnud, et Tänak ootab finišis katkise autoga.

Tänak sõitis katse lõpuosas vastu puud ning lõhkus auto esiosa nii põhjalikult, et sellega enam järgmisele katsele startida polnud võimalik. Tänak võitis 20. kiiruskatse ning läks rallit 1,8 sekundiga Neuville'i ees juhtima.