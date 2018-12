Thierry Neuville on ülirõõmus, et WRC-sarja jokker just Hyundaisse toodi

Võistkondliku tiitli püüdmise nimel lõi Hyundai teatavasti käed üheksakordse maailmameistri Sebastien Loebiga. Hyundai liider Thierry Neuville tunnistas nüüd, et tema on Loebi liitumisega ülimalt rahul.

“See on meie jaoks suurepärane uudis, et Sebastien valis meid. See leping näitab, et Hyundai on WRC-sarja tõsiselt panustamas. Minu peamiseks sihiks on järgmisel hooajal taas MM-tiitli eest heidelda,“ rääkis Neuville Saksamaa väljaandele Rallye Magazin.

Neuville tunnistas, et ta on ülimalt rõõmus, et MM-sarja jokkeriks ristitud Loeb just nendega liitus. Tuleval hooajal stardib Loeb kuuel rallil ja kogenud prantslane on juba avaldanud, et ta kavatseb Neuville'i MM-tiitli püüdmisel igati aidata.

“Loeb suudab kaarte segada nii MM-sarja individuaalses kui ka võistkondade arvestuses. Alati on meeldiv, kui selline mees on sinu, mitte vastaste poolel,“ lisas Neuville.