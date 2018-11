Thierry Neuville nõuab reeglite muutmist: praegune olukord on ebaaus

Neuville`ile ei meeldi, et Kataloonias võidutsenud legendaarne prantslane Sebastien Loeb sai hea stardikoha seetõttu, et ei tee WRC-sarjas kaasa täisprogrammi.

"See pole aus, et need sõitjad, kes osalevad vaid mõnel etapil, saavad paremad tingimused kui need, kellel on leping terveks aastaks ja kes püüavad võita nii palju kui võimalik," sõnas Hyundai esisõitja.

"Need vabakutselised peaksid igale etapile startima esimesena, et tingimused oleks vähegi võrdsemad," lisas eelmise etapiga oma liidrikoha loovutanud Neuville.

Belglane kaotab Austraalias sõidetava hooaja viimase ralli eel Sebastien Ogier`le kolme punktiga. Tiitlikonkurentsis on veel ka Ott Tänak, kes jääb Ogier`st maha 23 punktiga.