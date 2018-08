Thierry Neuville: mulle meeldiks saada samamoodi meeskonnalt abi nagu Sebastien Ogier Soome ralli ajal sai

"M-Sport mängis taktikaliselt hästi. Kui nad poleks nii teinud, oleks Ogier lõpetanud seitsmendana. See kõik käib ralli juurde ja on täiesti normaalne. Me oleks võimalusel käitunud sarnaselt."

Järgmine MM-ralli sõidetakse 16.-18. augustini Saksamaal.