Thierry Neuville hoiatas konkurente: sel aastal me enam kingitusi ei tee

"Ma arvan, et me õppsime tiimina eelmisel aastal palju. Olla oma strateegiates oluliselt agressiivsem on asi, mida peame seekord meeles pidama," sõnas Neuville wrc.com-ile.

Hyundai esinumber meenutas, kuidas konkurendid hakkasid mullu kavaldama, samas kui nemad jätkasid härrasmehelikult. "M-Sport hakkas teisel rallil Rootsis strateegiamänge mängima ja see kestis terve aasta. Meie olime ilmselt liiga lahked," lausus Neuville.

"Mäletate, kuidas Ogier kaotas Sardiinias oma ajakaardi, ta oleks võinud konkurentsist langeda. Olime liiga lahked ja jätsime selle olukorra sinnapaika. Vahest kaotasime sinna ka meistritiitli. Ma usun, et me õpime sellest," vihjas Neuville, et tänavu antakse selliste intsidentide puhul protest sisse.