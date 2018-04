Argentina rallil hetkel teist kohta hoidva Kris Meeke'i sõnul suudaksid liidrit Ott Tänakut täna takistada vaid ilmaolud.

Meeke kaotab Tänakule enne laupäevaseid katseid 22,7 sekundit. "Otti jälitada on olnud võimatu. Ainus asi, mis laupäeval võib kaarte segada, on ilm: kui tuleb vihma ja udu, võib see olla tohutu vahe," sõnas põhjaiirlane Autospordile.

"Sel puhul võime näha vahesid, mis ulatuvad ühel katsel minutiteni. Oleme seda varemgi näinud."