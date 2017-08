Tänu Tänakule saavad Eesti rallimehed varsti Keenia ametivennad kätte

Ott Tänak ja Martin Järveoja tähistamas võitu Saksamaa rallil. Foto: PATRIK STOLLARZ, AFP

Pärast Ott Tänaku ja Martin Järveoja triumfi Saksamaa MM-rallil on Eestisse tulnud nüüd aastate jooksul 7 rallivõitu WRC-tasemel. Riikide arvestuses annab see Eestile 10. positsiooni. Samas 9. koht on eestlastel nüüd käeulatuses.